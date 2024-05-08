В Узбекистане решили внедрить "справедливую" систему приема в вузы

В Узбекистане решили реформировать систему приема в вузы, чтобы обеспечить справедливость процесса и повысить конкуренцию среди абитуриентов. Нововведение позволит молодым людям, набравшим высокие баллы на экзаменах, стать студентами вне зависимости от свободных мест. Чиновники презентовали соответствующие изменений президенту республики Шавкату Мирзиёеву 6 мая, передает его пресс-служба.

Специалисты отмечали, что действующую систему приема и распределения квот нельзя назвать полностью конкурентной. Дело в том, что абитуриенты, набравшие высокий балл, могут и не поступить в вуз, в который они подали документы, если там уже нет свободных мест.

Поэтому решено внедрить новый порядок. Согласно ему, отлично показавшие себя на экзаменах узбекистанцы получат государственный грант независимо от выбранного института или университета.

То есть способная молодежь обязательно будет учиться в вузе.

Кроме того, теперь грант не станут предоставлять одному человеку на четыре года, а ежегодно будут распределять его между студентами, достигшими высоких результатов в учебе.

В ходе презентации также обсуждалась необходимость пересмотреть направления бакалавриата и магистратуры, открыть новые направления в более востребованных областях на основе международной классификации образования и зарубежного опыта. Поднимался вопрос оптимизации деканатов и других административных структур путем цифровизации учебного процесса. Мирзиёев поручил завершить данные реформы к 1 сентябрю - началу нового учебного года.

Говорилось, что система не отвечает современным требованиям рынка труда. В Узбекистане имеются 306 направлений бакалавриата и 625 - магистратуры. Однако получившие дипломы студенты зачастую сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.

Оставляет желать лучшего и навыки выпускников, которые не устраивают работодателей. В этой связи решено изменить квалификационные требования, внедрить сертификацию и оцифровать процессы и документацию национальной системы квалификаций. Для этого в стране создадут отдельный орган и обяжут его тесно взаимодействовать с работодателями и реагировать на изменения рынка труда.

"Это проблема, непосредственно затрагивающая занятость населения. Поэтому необходимо разработать законы в этой области, определить ответственность министерств и ведомств, усилить контроль за их исполнением", - подытожил президент.

Источник: Фергана