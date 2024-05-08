В Индии прошла акция "Бессмертный полк"

Более 100 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", прошедшей в столице Индии, передает РИА Новости.

"Уже пятый раз Русский дом организует проведение "Бессмертного полка" в Индии. Для этого надо было зарегистрировать специальную площадку, на которой проводится мероприятие. Во времена пандемии коронавируса это было сделать затруднительно, но сейчас мы проводим его уже третий год подряд", - сообщил директор Российского центра науки и культуры в Индии Олег Осипов.

Он отметил, что в этом году в шествии приняли участие соотечественники, которые проживают в Дели и его окрестностях.

"Те соотечественники, которые живут в других больших городах Индии и где были зарегистрированы такие же официальные площадки, приняли участие в мероприятиях там, в частности, это Ченнаи и Калькутта", - добавил он.

Глава Русского дома в Нью-Дели отметил, что помимо шествия в честь ознаменования 79-й годовщины победы в столице Индии пройдет концерт с участием 5 индийских средних школ и школы при посольстве России в Индии, а во второй половине дня – пройдет показ фильма Николая Лебедева "Нюрнберг".

Как отметила председатель координационного совета Индийской ассоциации российских соотечественников Елена Барман, она считает этот день одним из самых важных для соотечественников за рубежом.

"Это большой праздник. Мы ведем "Бессмертный полк" не первый раз, можно сказать, что и с самого начала. Это особо важно для соотечественников и для детей. Я лично общалась с моим дедушкой, который прошел войну. И это наш долг рассказать нашим детям о нашей истории и нашей Родине. Потому что – если не мы, то кто", - сказала она.

"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.