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Жена советника посла Казахстана обвинила мужа-тирана в побоях

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Жена советника посла Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш обратилась в местный фонд "НеМолчи", который помогает жертвам домашнего насилия. Женщина заявила, что супруг долгие годы истязает ее. На на днях он снова жестоко избил ее, побоям подверглась и ее сестра.

"Меня зовут Карина Мамаш Госмановна. Мой супруг, советник посла Республики Казахстан в ОАЭ, вчера меня избил меня и мою сестру, которая приехала ко мне в гости 3-го числа. Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать. Я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует, избивает. Я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности. Я требую помощи у нашего государства. Помогите мне", - поделилась она криком души.

Карина раскрыла, почему рассказала о пытках супруга. "Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму… за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие", - добавила Мамаш.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров отреагировал на новости. "Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - ответил он СМИ.

В фонде отметили, что Сакен, вернувшись на родину, отсидит всего 20 суток. В ОАЭ его бы лишили свободы на полгода.

Сейчас Карина находится в безопасности. "Она в одной из больниц, попросила медицинскую помощь, потому что плохо себя чувствует. Она не видит из-за сильных ударов в висок. Муж разбил телефон ее сестры, а телефон Карины забрал, она без связи и выходит с нами на связь только через соцсеть. Позвонить куда-либо нет возможности, она пишет с чужих телефонов", - передали представители "НеМолчи".

Мама пострадавшей молит о помощи, она не может прилететь в Дубай из Тюмени, чтобы спасти дочь. Родительница Мамаш плачет и надеется, что адвокаты возьмутся за это дело.

Источник: golbis.com


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URL: https://www.vb.kg/436933
Теги:
избиение, Казахстан, ОАЭ, семейное насилие, пострадавшие, женщины
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