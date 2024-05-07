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Выставку Музея Победы оценили в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в Кыргызском государственном театре кукол в рамках проведения концерта ко Дню Победы состоялось открытие выставки "Вернисаж Музея Победы". 8 мая экспозиция будет представлена в Национальном центре детей и юношества "Сейтек" в рамках литературно-музыкального вечера "Нам нужна одна Победа".

В новый художественный проект "Вернисаж Музея Победы" пошли почти 40 произведений, художников-фронтовиков Бориса Неменского, Павла Блока, Бориса Преображенского и других живописцев из фондов Музея Победы и молодых авторов, отобранных по результатам конкурса, проведенного музеем.

На картинах изображены эпизоды Великой Отечественной войны - батальные сцены, тяжелый труд женщин в тылу, страдания узников концлагерей, блокадные будни и триумф Победы.

Аналогичный выставочный проект покажут в представительствах Россотрудничества в 11 зарубежных странах. Выставка переведена на четыре языка – русский, испанский, английский и китайский.

В Кыргызстане выставка Вернисаж Музея Победы открылась также в Русском доме в Бишкеке и Русском доме в г. Ош.

Ранее сообщалось, что Музей Победы провел конкурс "Вернисаж Музея Победы". Профессиональные художники и студенты художественных вузов и училищ России в возрасте от 20 до 40 лет представили работы, посвященные теме Великой Отечественной войны.

Источник: Победа РФ


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