Третий год подряд в Кыргызстане проходит автопробег "Песни Победы" (фото)

Автопробег "Песни Победы" в этом году прошел по мемориально-памятным местам Чуйской области, и был посвящён участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.

Инициаторы пробега - ветеранская организация "Боевое Братство" под руководством Абдыгула Чотбаева и Комитета воинов Баткена под руководством Орозбека Молдалиева. Их поддержали Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла. Кроме этого, Министерства обороны КР оказало материально-техническую и информационную поддержку..

На старт пробега к памятнику Победы на площади Победа лично прибыл Министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов.

Участники автопробега "Песни Победы" стали участниками возложения цветов к Вечному огню на памятнике площади Победы. Также они смогли пообщаться с ветеранами Вооруженных Сил, молодежью, представителями военно-патриотических и поисковых объединений.

Автопробег "Песни Победы" прошёл по маршруту: Бишкек- Новопокровка – село Тюз – село Бозбармак Иссык –Атинского района и г.ород Кант.

В каждом из указанных населенных пунктах по пути следования автопробега "Песни Победы", прошли митинги, возложение цветов к памятникам в честь участников Великой отечественной войны.

В населенном пункте Бозбармак Иссык-Атинского района после проведения митинга и возложения венков было организовано угощение участников автопробега, гостей и молодежи солдатской кашей . После этого состоялся маленький концерт.

Завершился автопробег "Песни Победы" там, где и начал свое шествие – на площади Победы у Вечного огня в нашей столице.