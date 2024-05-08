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Китайские друзья помнят о героях Великой Отечественной войны

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- Нина Ничипорова
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Для России и бывших союзных республик День Победы - 9 Мая 1945 года является незабвенным событием, память о котором передается из поколения в поколение наших народов. Великая Отечественная война затронула каждый их дом и каждую семью, поэтому День Победы в этой жестокой и безжалостной войне является священным для всех нас. И вместе с нами этот день вспоминают и в дружественном нам Китае, выражая свою солидарность с Россией и с народами союзных республик бывшего Союза.

Наш сосед Китайская Народная Республика не считает праздник 9 Мая чужим для себя. Китай сделал немало, чтобы на далеком Западе Красная Армия переломила ход истории. Китайские добровольцы принимали участие в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза. Благодаря взаимной поддержке и помощи сотрудничество Советского Союза и Китайской Народной Республики было тесным в военные годы и остаётся таковым и для России, и для стран Центральной Азии в мирное время.

Многие китайские граждане относятся к этой дате с почтением и уважением, считают ее неотъемлемо важной для мировой истории. Они чтят доблесть и мужество наших предков, которые отдавали свои жизни за победу над фашистскими захватчиками, боролись за мир и справедливость.

Общее героическое прошлое

Вторая мировая война не закончилась 9 Мая в 1945 году: предстояли операции против Японии. В августе 1945 года китайские, советские, монгольские воины совместно освободили северо-восток Китая, победа досталась нелегко – более 12 тысяч советских и монгольских бойцов и командиров пали в боях с японскими агрессорами, около 15 миллионов китайских воинов погибло на полях Поднебесной в ходе Второй мировой.

Завершились боевые действия подписанием акта капитуляции Японии на борту американского авианосца "Миссури" 3 сентября 1945 года. В 2015 году 3 сентября было провозглашено государственным праздником КНР как День национальной памяти. Официально праздник называется "День победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам". День Победы над японской армией считается и окончательным завершением Второй мировой войны. Кстати, дата 3 сентября применительно к событиям этой войны отмечалась и в бывшем Советском Союзе. А в прошлом году Госдума переименовала 3 сентября в День воинской славы. И таким образом, Россия и Китай обрели еще один общий праздник – праздник победы в борьбе против фашистских и японских оккупантов.

Памятные мероприятия в честь Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне ежегодно проходят практически по всему миру, в том числе в Китае. И хотя 9 Мая в списке "красных дат" Китая не значится, его здесь празднуют. В прошлом году, например, более 700 человек прошли колонной "Бессмертного полка" в Пекине. В акции приняли участие не только россияне, но и иностранцы, в том числе и граждане Китая. Многие из участников шествия были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. И, как отмечают наблюдатели, с каждым годом в КНР становится все больше участников этого памятного шествия.

Как пишет "Российская газета", в Пекине на акцию "Бессмертный полк" реагируют особенно чутко, потому что хорошо помнят, как в 1945 году Советский Союз после Победы над фашистской Германией помог Китаю одолеть японских милитаристов. По традиции сотрудники российского посольства и мэрии китайского города Чэндэ возлагают цветы к мемориалу, посвященному павшим солдатам и офицерам советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника Иссы Александровича Плиева.

Мероприятия также проходят на территории российского посольства в КНР. Так будет и в этом году. По давней традиции в парке Чаоянь, в центре китайской столицы, у скульптуры "Советский сокол", посвященной летчикам-добровольцам, которые в годы Второй мировой войны воевали против японских империалистов, в небо взлетают воздушные шары - в память погибших и на Западе, и на Востоке. Кстати, автор монумента "Советский сокол" - китайский скульптор Юань Сикунь. А это тоже о многом говорит. И прежде всего о дружбе народов. Как гласит китайская мудрость, "дружба проявляется не в одном случае, а постоянно", особенно, когда одному из друзей крайне нужна помощь.

"Чрезвычайно важно, что не только мы, но и наши дети, наши китайские друзья помнят о героях Великой Отечественной войны", - сказал посол России в Китае Игорь Моргулов.

Память народов наших стран состоит из тех фрагментов, которые бережно хранятся в каждой семье. Воспоминания, военные фотографии, дневники, боевые награды и другие свидетельства из далеко прошлого не дают предать забвению тех, кто подарил нам жизнь. Цветы, которые несут к их могилам, – знак уважения, верности и преемственности поколений. В рамках празднования Победы 8-9 мая ежегодно проводятся церемонии с возложением венков и цветов на советских воинских мемориалах в городах Далянь, Шэньян, Харбин, Чанчунь, Чэндэ, Тумэнь. Россияне и народы Центральной Азии благодарны китайскому народу за его трепетное отношение к нашему общему героическому прошлому, что играет важную роль в поддержании и укреплении дружбы и традиций боевого братства наших народов.

Частицу Вечного огня из Кремля привезли в города Бишкек и Ош

День Победы - общий большой праздник, героическое достижение всех народов бывшего СССР. Свой вклад в общее дело внесли и бойцы из Средней Азии. Узбеки, туркмены, таджики, кыргызы и казахи, как и жители других уголков страны, храбро сражались против фашизма. Солдаты и офицеры воинских частей, сформированных в среднеазиатских республиках, совершили немало героических подвигов, забыть о которых невозможно. На фронт в годы войны из тогда Киргизской ССР ушло более 360 тысяч человек. Из них не вернулся каждый третий. 72 кыргызстанца были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые - дважды. В честь их памяти и в честь великой Победы, которая, как справедливо поется в песне была и есть "одна на всех", в Кыргызстане состоялась международная акция "Огонь памяти". Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Московского Кремля привезли в города Бишкек и Ош.

Как сообщил Русский дом в Бишкеке, акция стартовала 3 мая в Александровском саду в Москве. Участники доставили частицу Вечного огня в города-герои и 15 стран мира. Участники акции из Кыргызстана разнесли "Огонь памяти" по многим городам и районам страны.

Но, к сожалению, шествия "Бессмертного полка" в этом году в Кыргызстане не будет. Как сообщила пресс-служба МВД республики, причина - в необходимости соблюдать общественный порядок и безопасность. "МВД предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении. В Министерстве внутренних дел призвали граждан страны отнестись к такому решению с пониманием.

В прошлом году "Бессмертный полк" в Бишкеке и других городах страны прошел как обычно на День Победы очно, и в шествии приняли участие десятки тысяч человек. Ранее об отмене очного шествия "Бессмертного полка" в Москве в этом году объявила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева, объяснив это также существующими угрозами общественной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/436948
Теги:
Китай, праздник, Россия, День Победы, герой, Кыргызстан
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