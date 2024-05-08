Минской школе присвоили имя Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева

В Минске состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения средней школе № 11 имени Героя Советского Союза, кыргызстанца Жумаша Асаналиева. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Эрбол Султанбаев, сотрудники посольства и граждане Кыргызстана, проживающие в Беларуси.

Выступая перед школьниками и гостями мероприятия Эрбол Султанбаев отметил, что героический поступок Жумаша Асаналиевя является примером истинного патриотизма и мужества для всех грядущих поколений.

Посол высказал пожелание о том, чтобы выпускники данной школы в будущем стали выдающимися специалистами и настоящими патриотами своей Родины, которые смогут внести вклад в социально-экономическое развитие своей страны, а также в дело углубления двусторонних отношений Кыргызстана и Беларуси.

В рамках мероприятия состоялось открытие памятной доски и концертная программа с участием учащихся школы.

Справочно: Жумаш Асаналиев родился 10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызстана. В Красную Армию призван в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. 25 июня 1944 года в бою с противником, не желая сдаваться в плен, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Асаналиеву Жумашу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.