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Школе в Минске присвоено имя кыргызстанца Жумаша Асаналиева

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В Минске накануне состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения средней школе № 11 имени Героя Советского Союза, кыргызстанца Жумаша Асаналиева. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол КР Эрбол Султанбаев, сотрудники посольства и граждане Кыргызстана, проживающие в Беларуси.

Выступая перед школьниками и гостями мероприятия Султанбаев отметил, что героический поступок Жумаша Асаналиевя является примером истинного патриотизма и мужества для всех грядущих поколений.

Посол высказал пожелание о том, чтобы выпускники данной школы в будущем стали выдающимися специалистами и настоящими патриотами своей родины, которые смогут внести вклад в социально-экономическое развитие своей страны, а также в дело углубления двусторонних отношений Кыргызстана и Беларуси.

В рамках мероприятия состоялось открытие памятной доски и концертная программа с участием учащихся школы.

Кроме того, вчера также был проведен митинг-реквием у памятника Жумаша Асаналиева в Минске. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, посол Султанбаев, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков и первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Жумаш Асаналиев родился 10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызстана. В Красную Армию призван в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. 25 июня 1944 года в бою с противником, не желая сдаваться в плен, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Асаналиеву Жумашу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.


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URL: https://www.vb.kg/436958
Теги:
Беларусь, школа, Кыргызстан
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