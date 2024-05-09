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ГНС за 4 месяца собрала 88,5 млрд сомов налогов и страховых взносов

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-апрель 2024 года собрала 88 млрд 575,7 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 3,8 млрд сомов.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года показатели сборов увеличились на 15 млрд 61,5 млн сомов.

В том числе собрано 64 млрд 801,3 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 298 млн сомов. По сравнению с 4-мя месяцами 2023 года сборы увеличились на 11 млрд сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 23 млрд 774,4 млн сомов, план перевыполнен на 3,5 млрд сомов, это на 4,07 млрд сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, в апреле собрано 23 млрд 61,6 млн сомов налогов и страховых взносов с опережением плана на 970,7 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/436965
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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