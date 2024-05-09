Погода
$ 88.36 - 89.19
€ 94.75 - 95.75

Жыргалбек Шакиев: Ленинский район стал больше на 150 тысяч человек

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К Ленинскому району Бишкека были приосоединены два айыльных аймака Сокулукского района Чуйской области: Ново-Павловский и Орокский.

В результате, по статданным, население Ленинского района стало больше на 45 тысяч человек, по факту же – 150 тысяч человек прибавилось. Об этом на презентации исследования "Практика развития местного управления в Кыргызской Республике: Что изменилось с сентября 2023 года по январь 2024 года?" сказал аким Ленинского района столицы Жыргалбек Шакиев.

Бюджет обоих айыльных аймаков составляет около 450 миллионов сомов.

Автор: Суйунбек Шамшиев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436967
Теги:
Ленинский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  