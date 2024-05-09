Жыргалбек Шакиев: Ленинский район стал больше на 150 тысяч человек

К Ленинскому району Бишкека были приосоединены два айыльных аймака Сокулукского района Чуйской области: Ново-Павловский и Орокский.

В результате, по статданным, население Ленинского района стало больше на 45 тысяч человек, по факту же – 150 тысяч человек прибавилось. Об этом на презентации исследования "Практика развития местного управления в Кыргызской Республике: Что изменилось с сентября 2023 года по январь 2024 года?" сказал аким Ленинского района столицы Жыргалбек Шакиев.

Бюджет обоих айыльных аймаков составляет около 450 миллионов сомов.

Автор: Суйунбек Шамшиев