Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты

В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Нацстатком подготовил интересные цифры и факты о вкладе Кыргызстана в Победу.

На начало 1941 года численность населения страны составляла, по оценке, 1 млн 588 тыс. человек, сократившись к началу 1946 года до 1 млн 457 тыс. человек.

В действующую армию Кыргызстан направил более 360 тыс. человек, или каждого четвертого жителя страны. На сегодня В Кыргызстане осталось 26 ветеранов Великой Отечественной войны, 552 труженика тыла.

В годы войны принял в целом более 300 тыс. новых жителей. Свыше 30 тыс. кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики.

Во время Великой Отечественной войны в республику было эвакуировано оборудование более 30 промышленных предприятий из временно оккупированных районов Украины, России и Беларуси. На базе эвакуированных предприятий построены новые предприятия, начавшие за короткий срок выпускать необходимую для фронта продукцию. Они стали важнейшим фактором усиления всемерной помощи фронту. Среди них: фабрика "Красный швейник", завод "Красный металлист", сельмашзавод им. М.В. Фрунзе, швейная фабрика ОСОАВИАХИМа (2. см.ниже), Ошский шелкокомбинат, Новотроицкий, Кантский, Беловодский сахарные заводы, Кенафная фабрика и др. Всего же за годы войны было введено в строй свыше 70 промышленных предприятий. Значительное развитие получили машиностроение, цветная металлургия, угольная промышленность, энергетика, некоторые отрасли легкой и пищевой промышленности. Объем промышленной продукции в 1945 году по сравнению с 1940 годом возрос на 22 процента, продукции машиностроения и металлообработки - в 3,5 раза, в том числе машиностроения - более чем в 10 раз, производство электроэнергии - в 1,5 раза.

За годы войны колхозы и совхозы республики сдали в фонд обороны 4,5 млн пудов (около 74 тыс. тонн) зерна и 500 тыс. пудов (более 8 тыс. тонн) мяса.

В связи с возросшей потребностью эвакуированных предприятий в электроэнергии было возобновлено строительство Лебединовской ГЭС и принято решение о строительстве Аламединской ГЭС-1, которое началось в 1943 году и завершилось в 1945 году. В 1943 году было завершено также и строительство первой очереди Большого Чуйского канала. Все эти объекты строились методом народной стройки. В 1942 году вступил в строй Хайдарканский ртутный комбинат. Возросшая потребность в угле вызвала резкое увеличение темпов роста шахтостроительных работ. И несмотря на то, что главным образом они осуществлялись силами самих предприятий, это послужило основой для дальнейшего развития специализированных шахтостроительных организаций.

Несмотря на трудности военного времени, велось и жилищное строительство.

В сельском хозяйстве проводились работы по подготовке механизаторских кадров. В 1941 году на краткосрочных курсах было подготовлено 2812 трактористов, из которых 2787 - женщины, и 570 комбайнеров. Было заготовлено 303,6 тыс. тонн хлеба и 22,3 тыс. тонн картофеля. Армия получила от колхозов и совхозов более 54 тыс. отборных лошадей.

После победы в Великой Отечественной войне экономика республики в короткий срок перестроилась на мирные рельсы.

Источник: Кабар