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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 79 годовщине Победы ВОВ

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Сегодня, 9 мая 2024 года, в Бишкеке, на площади Победы у Вечного огня, состоялся митинг-реквием, посвященный 79 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В митинг-реквиеме, посвященной великой Победе, приняли участие Торога Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Н. Шакиев, Государственный секретарь Кыргызской Республики С. Касманбетов, министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Б. Бекболотов, руководители мэрии Бишкека, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, воины Бишкекского гарнизона, молодежь, школьники, подрастающее поколение, представители общественности и гости столицы.

Митинг-реквием начался с возложения венков и цветов к Вечному огню, минутой молчания и исполнением гимна Кыргызской Республики.

Перед участниками митинга-реквием, выступили Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Н. Шакиев и Государственный секретарь Кыргызской Республики С. Касманбетов

Завершился митинг-реквием торжественным прохождением воинов Бишкекского гарнизона Министерства обороны Кыргызской Республики.

Для жителей и гостей столицы организована выставка вооружения и военной техники, а также "Солдатская каша".

Далее, состоялся праздничный концерт, подготовленный управлением культуры мэрии гор. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/436973
Теги:
митинг, Бишкек
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