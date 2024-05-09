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Руководство Минобороны КР поздравило с Днем Победы ветеранов (фото)

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- Светлана Лаптева
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Накануне празднования 79-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики адресно поздравило ветеранов Великой Отечественной войны по месту их проживания.

Так, в Бишкеке министр обороны КР, генерал-лейтенант Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны, ефрейтора Пухарева Василия Дмитриевича, участника войны с 1942 года, одного из немногих ветеранов награжденного медалями за победу и над Германией, и над Японией.

Поздравив ветерана и поблагодарив его за мужество и героизм во время войны, глава военного ведомства вручил Василию Дмитриевичу символический продуктовый набор и "фронтовую фляжку наркомовских".

В мероприятии по адресному поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие и заместители министра обороны, генерал – майор Тердикбаев Э.Д., полковник Осмонов Э.М.

Поздравило ветеранов войны и руководство Генерального штаб Вооруженных Сил КР в лице его начальника, генерал-майора Мукамбетова Руслана Мустафаевича и первого заместителя НГШ ВС КР, полковника Темирова А.М.

В Оше заместитель министра обороны, командующий ЮЗОК, полковник Карасартов Алмаз Оганович поздравил единственного на сегодня ветерана Великой Отечественной из южной столицы, старшего сержанта Жолдошева Касымбая.

Подобные мероприятия прошли во всех военных гарнизонах Министерства обороны Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436975
Теги:
ВОВ, День Победы
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