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Дом-музей Фрунзе проводит выставку одного экспоната периода войны

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- Светлана Лаптева
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С 11 по13 мая 2024 года горожан и гостей столицы приглашают на бесплатную выставку одного экспоната в Дом-музей имени Михаила Фрунзе, которая рассказывает историю осколка фронтовика Семена Лысенко. Напомним, он сдал его на хранение в музей, а свою очередь музееведы не смогли пройти мимо такого артефакта истории, и пригласили к исследованиям поисковиком и всех неравнодушных граждан.

Каждый желающий может прийти сам и привести с собой своих детей, чтобы рассказать правдивую историю о войне, жизни и судьбе солдата. Объявлен поиск родных ветерана войны. По просьбе поисковиков Минобороны Кыргызстана направило запрос в Центральный архив Министерства обороны России, благодаря чему мы теперь знаем, что действительно старший сержант Семен Демьянович Лысенко, 1910 года рождения, был призван Чуйским военкоматом и был ранен пять раз.

Во вторых, наводчик 948 артполка 385 стрелковой дивизии, старший сержант Лысенко награжден:

- орденом Славы третьей степени, 17.02.1944 года

- орденом Красной Звезды, 07.2.1945 г

- медалью за боевые заслуги, 05.12.1942 г

- медалью за отвагу, 03.08.1943 года

- орденом Отечественной войны 1 степени, 06.04.1985 г.

Помимо этого известно, что его супруга Лысенко Пелагея Матвеевна проживала во время войны в городе Фрунзе: почта "8, Лесхоз. (Адреса нет).

Но пока семья ветерана не откликнулась и поиски продолжаются.

Большой вклад в работу поисковиков вносит решение музея провести выставку одного экспоната, даже пусть на несколько дней. Главное показать и рассказать историю одного солдата, тем более, что всю войну Семен Демьянович прослужил в 385 стрелковой дивизии, которая формировалась во Фрунзе. Надо учесть, что многие наши земляки ушли на фронт именно в этой дивизии.


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URL: https://www.vb.kg/436977
Теги:
ВОВ, музей, Бишкек, Фрунзе
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