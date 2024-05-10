Кыргызстан вводит в обращение новую банкноту номиналом 5000 сомов

Национальный банк Кыргызской Республики с 10 мая 2024 года вводит в обращение банкноту номиналом 5000 сомов новой пятой серии национальной валюты образца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По ее данным, на банкноте номиналом 5000 сомов образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника С. Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра "Ала-Тоо" – на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений.

Банкнота номиналом 5000 сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызской Республики и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкноты номиналом 5000 сомов образца 2023 года

1. Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала.

2. Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса.

3. Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб.

4. Рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты.

5. Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома – С.

6. Цветопеременная краска: при наклоне банкноты становятся видны объемные кольца, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый.

7. Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.