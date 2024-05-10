Автомошенник обманул бишкекчанина почти на 333 тыс. долларов. Он задержан

Милиция задержала автомошенника, обманувшего бишкекчанина почти на $ 333 тыс. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 12 апреля в милицию обратился гражданин К.Д. с просьбой принять меры в отношении учредителя одного из ОсОО гражданина О.И., который с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года под предлогом предоставления автомобилей из КНР, завладел денежными средствами в сумме 332 тысячи 500 долларов и не предоставил машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело 209 (мошенничество) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.С., 1998 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его причастность в совершении других аналогичных фактов преступления.

Милиция просит граждан пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией сообщить по следующим номерам телефонов: 0(702) 227-022 или 102.