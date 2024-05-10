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В Бишкеке нашли труп мужчины. Задержан подозреваемый в убийстве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве, сообщает пресс-служба Ленинского района.

По данным пресс-службы, 6 мая примерно в 10:00 в дежурную часть ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Кулиева-Московская лежит труп мужчины азиатской внешности примерным возрастом 35-40 лет.

Незамедлительно на место происшествия был осуществлен выезд следственно-оперативной группы УВД Ленинского района. По приезду данный факт подтвердился, по указанному адресу обнаружен труп с признаками насильственной смерти.

По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен и доставлен в Следственную службу УВД подозреваемый Ж.Ж., 1993 года рождения, где в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/437004
Теги:
убийство, Бишкек
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