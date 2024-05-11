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В Бишкеке открыли музей им. Чолпонбая Тулебердиева

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В Первомайском районе на базе СОШ №27 открыли музей имени Чолпонбая Тулебердиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия приняли участие глава Первомайского района Сарылбек уулу Улан, заместитель главы Айнура Арстамбекова, председатель Совета Ветеранов Маркил Ибраев, сестра Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева - Анара Тулебердиева, председатель Городского совета ветеранов Мелис Бейшеев, труженики тыла, ветераны Афганской и Баткенской войны, родительская общественность и учащиеся школы.

Муниципальной администрацией выделены денежные средства на организацию музея, зала боевой славы и установку бюста Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

Отметим, что целью создания данного музея является сохранение исторической памяти о героических страницах прошлого, а также способствование патриотическому воспитанию и развитию подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/437005
Теги:
музей, Первомайский район, школа, Бишкек, Открытие
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