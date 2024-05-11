Как правильно попросить себе прибавки к зарплате?

"Верхи не могут, низы не хотят" - этой революционной фразой можно охарактеризовать ситуацию, когда ваша зарплата вас уже не устраивает, но начальство упорно молчит о ее повышении.

Но если вы чувствуете, что достойны большего – пора действовать. Естественно, вопрос о повышении зарплаты может подниматься только в том случае, если компания, в которой работаете, уверенно развивается, доходы растут и в этом есть и ваша заслуга в том числе. Понятно, что когда на дворе кризис, а компания еле-еле сводит концы с концами, просьба о повышении зарплаты будет совсем неуместна.

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Какие основные аргументы в пользу повышения зарплаты?

Ваш вклад в развитие фирмы превысил ожидания работодателя. Например, вы перевыполнили план продаж или привлекли новых клиентов в компанию – все это в конечном итоге принесло дополнительный доход, поэтому не стесняйтесь напомнить об этом и просить о соответствующем вознаграждении.

Расширение должностных обязанностей. Очень часто по собственной инициативе или по требованию руководства круг обязанностей расширяется. Если сразу не попросить прибавку, то со временем такой "факультатив" забудется и перерастет в вашу прямую обязанность.

Ваш профессиональный рост. Любые ваши достижения, отмеченные в кругу профессионалов, или дополнительное образование, полученное в вашей сфере – в общем-то все то, что повышает вашу ценность на рынке аналогичных работников.

Как просить повышения и чего не стоит говорить?

Когда вы четко сформулировали для себя, почему вам следует платить больше, остальное – дело техники. Вам надо выбрать подходящий момент, когда шеф будет в приподнятом настроении: это может быть полученный новый контракт или удачная сделка. Постарайтесь провести беседу в спокойной обстановке, не следует это делать впопыхах где-то в коридоре или курилке. Ведите себя уверенно и достойно, продумайте разговор заранее. При этом поставьте себя на место руководителя: что могло бы убедить вас в принятии данного решения?

На что ни в коем случае нельзя ссылаться? Разговор в русле "у меня трое детей, двое котов, муж-безработный, ни на что не хватает" может вызвать только обратную реакцию – от такой ходячей проблемы просто захотят как можно быстрее избавиться.

Недопустимо также ссылаться на зарплату коллег, которые получают больше. Даже если вы считаете, что это несправедливо, этот аргумент вызовет только раздражение тем, что вы вмешиваетесь не в свое дело.

И ни в коем случае не стоит шантажировать начальство своим уходом к конкурентам. Даже если вы подыскали запасной вариант и выдали шефу, что те вам предложили больше.

Вполне вероятно, что если вы высококвалифицированный специалист, вам предложат остаться и на условиях более выгодных, чем у конкурентов.