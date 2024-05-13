Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

Странам БРИКС давно пора создать свою военную организацию - мнение

180  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В контексте постоянных угроз и призывов к вводу войск НАТО на территорию Украины может быть уже пора странам БРИКС создать свою военную организацию, способную решать проблемы международной безопасности? По-моему, необходимость в такой военной организации назрела очень давно, пишет преподаватель Российско-Армянского университета Ружанский Владимир.

По его словам, если бы такая организация существовала раньше, то не было бы геноцида ни в Палестине, ни в Арцахе. Да и мир выглядел бы сегодня совершенно иначе - более надёжным и безопасным.

"Я думаю, что сплочённость прежде всего таких стран, как Россия, Иран, Китай, ЮАР, Алжир, Бразилия, Венесуэла, КНДР в качестве альтернативы НАТО позволила бы обеспечить на нашей планете долгосрочный мир. Потому что одно дело, когда НАТО сообща, пускай пока через своих сателлитов и экономические пакости, воюет по отдельности с Россией, Китаем и Ираном, и совсем другой расклад вырисовывается, если вышеназванные страны, а также КНДР, Алжир, Венесуэла, ЮАР и далее по списку будут противостоять Западу единым фронтом.

Надо полагать, что при таком раскладе месье Макрон, господа Боррель и прочие будут гораздо более сдержаны в своих высказываниях. Увы, и в наш сверхпросвещённый век вежливость и миролюбие находятся в прямой зависимости от военной мощи. Чем больше у тебя этой мощи, тем вежливее и доброжелательнее с тобой общаются - прежде всего недруги.

Да и проблемы территориальной целостности того же Китая или Ирана - это наследие эпохи колониализма, и без сплочённости, о которой речь шла выше, едва ли удастся решить их в обозримом будущем.

Ну а если создание такой военной организации в рамках БРИКС пока невозможно, то может быть попытаться создать нечто подобное в рамках ОДКБ? Тут уже не только основа есть, но и достаточный опыт боевого слаживания, например, в Казахстане.

Достаточно будет расширить ОДКБ за счёт кооптации в эту организацию Китая и Ирана, а в перспективе - КНДР, Алжира, Южной Африки и далее по списку.

Наверняка у такого расширенного ОДКБ будет гораздо больше влияния на международные дела, а главное - способность немедленно останавливать кровопролитные конфликты и геноциды вроде тех, что творятся сейчас в Газе или угрожают Армении.

В конце концов, Россия, Китай и Иран сегодня имеют совершенно другой статус, нежели чем даже ещё 10 лет назад. Сегодня эти три страны являются мировыми державами, выступающими за многополярный мир.

И так же совершенно очевидно, что многим в мире не просто надоела, а осточертела западноцентристская модель мира.

Кроме США и Британии в мире существует достаточно стран и народов с гораздо более древними историей и культурой. А преодолеть отставание в науке и в современном производстве очень помогает развитие ВПК. Думаю, что сотрудничество в этой сфере специалистов прежде всего России, Ирана и КНР пойдёт на пользу каждой из этих стран.

В любом случае, та зияющая пустота, которая образовалась в системе международных отношений после краха СССР, должна быть заполнена новым содержанием, и не только концептуально, но и организационно, дабы не допустить повторения трагедий Югославии, Ирака, Ливии, как и необходимости СВО.

Война сегодня идёт уже на территории России - не только на Донбассе или в Запорожской области. Под обстрелами находятся Белгород, Курск и даже Москва.

И если кто-то думает, что эта война - проблема исключительно России, глубоко заблуждаются.

Никто пока не знает, кто будет следующим. Так что нужно объединяться, пока не поздно", - заявил эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437027
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  