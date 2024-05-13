Странам БРИКС давно пора создать свою военную организацию - мнение

В контексте постоянных угроз и призывов к вводу войск НАТО на территорию Украины может быть уже пора странам БРИКС создать свою военную организацию, способную решать проблемы международной безопасности? По-моему, необходимость в такой военной организации назрела очень давно, пишет преподаватель Российско-Армянского университета Ружанский Владимир.

По его словам, если бы такая организация существовала раньше, то не было бы геноцида ни в Палестине, ни в Арцахе. Да и мир выглядел бы сегодня совершенно иначе - более надёжным и безопасным.

"Я думаю, что сплочённость прежде всего таких стран, как Россия, Иран, Китай, ЮАР, Алжир, Бразилия, Венесуэла, КНДР в качестве альтернативы НАТО позволила бы обеспечить на нашей планете долгосрочный мир. Потому что одно дело, когда НАТО сообща, пускай пока через своих сателлитов и экономические пакости, воюет по отдельности с Россией, Китаем и Ираном, и совсем другой расклад вырисовывается, если вышеназванные страны, а также КНДР, Алжир, Венесуэла, ЮАР и далее по списку будут противостоять Западу единым фронтом.

Надо полагать, что при таком раскладе месье Макрон, господа Боррель и прочие будут гораздо более сдержаны в своих высказываниях. Увы, и в наш сверхпросвещённый век вежливость и миролюбие находятся в прямой зависимости от военной мощи. Чем больше у тебя этой мощи, тем вежливее и доброжелательнее с тобой общаются - прежде всего недруги.

Да и проблемы территориальной целостности того же Китая или Ирана - это наследие эпохи колониализма, и без сплочённости, о которой речь шла выше, едва ли удастся решить их в обозримом будущем.

Ну а если создание такой военной организации в рамках БРИКС пока невозможно, то может быть попытаться создать нечто подобное в рамках ОДКБ? Тут уже не только основа есть, но и достаточный опыт боевого слаживания, например, в Казахстане.

Достаточно будет расширить ОДКБ за счёт кооптации в эту организацию Китая и Ирана, а в перспективе - КНДР, Алжира, Южной Африки и далее по списку.

Наверняка у такого расширенного ОДКБ будет гораздо больше влияния на международные дела, а главное - способность немедленно останавливать кровопролитные конфликты и геноциды вроде тех, что творятся сейчас в Газе или угрожают Армении.

В конце концов, Россия, Китай и Иран сегодня имеют совершенно другой статус, нежели чем даже ещё 10 лет назад. Сегодня эти три страны являются мировыми державами, выступающими за многополярный мир.

И так же совершенно очевидно, что многим в мире не просто надоела, а осточертела западноцентристская модель мира.

Кроме США и Британии в мире существует достаточно стран и народов с гораздо более древними историей и культурой. А преодолеть отставание в науке и в современном производстве очень помогает развитие ВПК. Думаю, что сотрудничество в этой сфере специалистов прежде всего России, Ирана и КНР пойдёт на пользу каждой из этих стран.

В любом случае, та зияющая пустота, которая образовалась в системе международных отношений после краха СССР, должна быть заполнена новым содержанием, и не только концептуально, но и организационно, дабы не допустить повторения трагедий Югославии, Ирака, Ливии, как и необходимости СВО.

Война сегодня идёт уже на территории России - не только на Донбассе или в Запорожской области. Под обстрелами находятся Белгород, Курск и даже Москва.

И если кто-то думает, что эта война - проблема исключительно России, глубоко заблуждаются.

Никто пока не знает, кто будет следующим. Так что нужно объединяться, пока не поздно", - заявил эксперт.