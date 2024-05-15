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В британском Уэльсе находится населённый пункт с названием из 51 буквы

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- Светлана Лаптева
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Небольшая деревня в британском Уэльсе называется Лланвайр-Пуллгуингилл, однако в валлийском варианте название звучит как Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох.

Если название из 51 буквы покажется вам избыточным, подумайте о том, что есть в мире топоним и из 83 букв

Деревня Лланвайр-Пуллгуингилл в Уэльсе, на острове Англси, возле пролива Менай, куда более широко известна своим валлийским названием из 51 буквы - Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох, с ударением на последний слог. Оно переводится дословно как "Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви Святого Тисилио возле красной пещеры".

Валлийский вариант написания был придуман в XIX веке местным ремесленником и образован традиционным для валлийского языка методом соединения слов. В настоящее время в населённом пункте проживает чуть более трёх тысяч человек. На картах и дорожных указателях на въезде в деревню указано короткое название - Лланвайр-Пуллгуингилл, но самым популярным у туристов и, как следствие, самым фотографируемым знаком остаётся табличка с полным традиционным называнием на железнодорожной станции.

Более того, этот знак является, конечно же, одной из самых известных достопримечательностей Уэльса. Есть у Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогоха и свой официальный сайт, который в 2002 году был добавлен в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное доменное имя в Интернете. Но самый длинный в мире топоним – 83 буквы в русской транскрипции – всё-таки принадлежит Новой Зеландии – это Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху.

Так называют холм высотой 305 метров в регионе Хокс-Бей. Это название часто сокращается местными жителями до Таумата для удобства. Приблизительный перевод этого слова звучит так: "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной".

Существует несколько версий произношения этого названия - например, в Книге рекордов Гиннесса записано название, состоящее из 92 букв на английском языке. Более длинная версия названия новее и более формальна, чем та, которая короче, но местные жители утверждают, что более длинное название всегда использовалось местными маори. Жители Уэльса утверждают, что этот топоним был выдуман специально, чтобы обогнать британцев.


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URL: https://www.vb.kg/437033
Теги:
Великобритания
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