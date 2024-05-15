Преимущества лазерного выравнивания земли

Министерство сельского хозяйства Узбекистана опубликовала статью о преимуществах лазерного выравнивания земли. Данный способ, думается, будет полезен и кыргызстанским фермерам.

"Ровность поля имеет большое значение на орошаемых землях для хорошего возделывания сельскохозяйственных культур, рационального использования воды для полива, распределения удобрений, экономии расхода энергоресурсов, а в результате и на получение высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур.

Планировку поля в сельском хозяйстве делают для устранения неровностей, препятствующих поливу и механизированным агротехническим мероприятиям. В этом направлении ряд работ проводит Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии.

Планировка земли на лазерном планировщике – это способ выравнивания с помощью специальных лазерных устройств самых низких и самых высоких мест на поверхности поля, с перепадом не более 1-3 см.

Подготовительные работы перед выравниванием на лазерном нивелире:

Влажность почвы не должна быть высокой; Территория поля должна быть очищена от растительных остатков; Поле должно быть глубоко вспахано и выровнено; Следует определить направления посадки и полива культур; Благодаря равномерному распределению воды и других питательных веществ на выровненном с помощью лазера поле, появляется возможность для лучшего развития всех видов сельскохозяйственных культур.

Преимущества выравнивания на лазерном нивелире:

Экономия расхода воды для полива на 20-25%; Эффективность использования воды увеличивается на 30-40%; Предотвращается избыточное поступление соли через поливную воду; Экономия времени полива, рабочей силы и энергии; Посевы на поле приобретают равномерную плодовитость; Посевы снабжаются одинаковыми питательными веществами и влагой; Количество сорняков уменьшается; В сельском хозяйстве можно получить дополнительный урожай в 5-7 ц с одного гектара земли; Дополнительный урожай приносит ферме источник экономического дохода; За счет дополнительного урожая увеличивается экспортный потенциал продукта.

Важно, что при правильном проведении обработки почвы, площадь поля снова выравнивается через 3-5 лет.