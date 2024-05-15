Преимущества лазерного выравнивания земли

Министерство сельского хозяйства Узбекистана опубликовала статью о преимуществах лазерного выравнивания земли. Данный способ, думается, будет полезен и кыргызстанским фермерам.
"Ровность поля имеет большое значение на орошаемых землях для хорошего возделывания сельскохозяйственных культур, рационального использования воды для полива, распределения удобрений, экономии расхода энергоресурсов, а в результате и на получение высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур.
Планировку поля в сельском хозяйстве делают для устранения неровностей, препятствующих поливу и механизированным агротехническим мероприятиям. В этом направлении ряд работ проводит Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии.
Планировка земли на лазерном планировщике – это способ выравнивания с помощью специальных лазерных устройств самых низких и самых высоких мест на поверхности поля, с перепадом не более 1-3 см.
Подготовительные работы перед выравниванием на лазерном нивелире:
Преимущества выравнивания на лазерном нивелире:
Важно, что при правильном проведении обработки почвы, площадь поля снова выравнивается через 3-5 лет.