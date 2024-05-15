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Преимущества лазерного выравнивания земли

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- Светлана Лаптева
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Министерство сельского хозяйства Узбекистана опубликовала статью о преимуществах лазерного выравнивания земли. Данный способ, думается, будет полезен и кыргызстанским фермерам.

"Ровность поля имеет большое значение на орошаемых землях для хорошего возделывания сельскохозяйственных культур, рационального использования воды для полива, распределения удобрений, экономии расхода энергоресурсов, а в результате и на получение высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур.

Планировку поля в сельском хозяйстве делают для устранения неровностей, препятствующих поливу и механизированным агротехническим мероприятиям. В этом направлении ряд работ проводит Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии.

Планировка земли на лазерном планировщике – это способ выравнивания с помощью специальных лазерных устройств самых низких и самых высоких мест на поверхности поля, с перепадом не более 1-3 см.

Подготовительные работы перед выравниванием на лазерном нивелире:

  1. Влажность почвы не должна быть высокой;
  2. Территория поля должна быть очищена от растительных остатков;
  3. Поле должно быть глубоко вспахано и выровнено;
  4. Следует определить направления посадки и полива культур;
  5. Благодаря равномерному распределению воды и других питательных веществ на выровненном с помощью лазера поле, появляется возможность для лучшего развития всех видов сельскохозяйственных культур.

Преимущества выравнивания на лазерном нивелире:

  1. Экономия расхода воды для полива на 20-25%;
  2. Эффективность использования воды увеличивается на 30-40%;
  3. Предотвращается избыточное поступление соли через поливную воду;
  4. Экономия времени полива, рабочей силы и энергии;
  5. Посевы на поле приобретают равномерную плодовитость;
  6. Посевы снабжаются одинаковыми питательными веществами и влагой;
  7. Количество сорняков уменьшается;
  8. В сельском хозяйстве можно получить дополнительный урожай в 5-7 ц с одного гектара земли;
  9. Дополнительный урожай приносит ферме источник экономического дохода;
  10. За счет дополнительного урожая увеличивается экспортный потенциал продукта.

Важно, что при правильном проведении обработки почвы, площадь поля снова выравнивается через 3-5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/437035
Теги:
сельское хозяйство, Узбекистан
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