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Кыргызстан планирует экспортировать в Китай до 10 тысяч тонн черешни

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В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с производителями и экспортерами черешни, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся выращивания черешни, сбора урожая, калибровки, транспортировки и мер по защите от вредителей и болезней.

По итогам встречи было определено, что в текущем году возможен экспорт свежей черешни из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику в объёме до 10 тысяч тонн.


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URL: https://www.vb.kg/437041
Теги:
Китай, экспорт, Кыргызстан
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