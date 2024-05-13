Кыргызстан планирует экспортировать в Китай до 10 тысяч тонн черешни

В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с производителями и экспортерами черешни, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся выращивания черешни, сбора урожая, калибровки, транспортировки и мер по защите от вредителей и болезней.

По итогам встречи было определено, что в текущем году возможен экспорт свежей черешни из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику в объёме до 10 тысяч тонн.