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Предстоит интересная неделя. Гороскоп с 13 по 19 мая

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Предстоит интересная неделя, в течение которой предстоят знаковые встречи, судьбоносные разговоры, инвестиционные начинания. Не все результаты могу порадовать, более того они могут озадачить, но в конечном итоге, принимая такие повороты судьбы вы окажетесь в выигрыше. Растущая Луна будет содействовать начинаниям. Лишь с пятницы по воскресенье будьте осторожны. Возникающие решения могут подталкивать к опасным экспериментам, а потому отложите принятия решения на более позднее время.

Овен – пока фортуна на вашей стороне, продолжайте преумножать доходы, меняя работу, либо добиваясь большей эффективности на текущей. Сомнения и страх неудач могут останавливать от очередного шага на пути карьерного и финансового роста, но преодолев их вы сумеете достичь значимых результатов. Наиболее важные решения постарайтесь принять до пятницы. Поскольку в завершении недели предложения знакомых могут спутать все карты, приведя к убыткам. В течение недели стоит больше времени уделить здоровью.

Телец – время важных встреч, которые окажут влияние на деловую и личную жизнь. предстоит многое переосмыслить в себе и в отношениях. Проявив инициативу и решительность, вы ускорите ход событий. Значимые встречи с руководством, посещение различных инстанций лучше всего провести до пятницы. Оставив всё на последние дни недели, вы можете столкнуться с неожиданными преградами. Разговор рискует принять совершенно иной оборот. Воздержитесь от споров и возмущений.

Близнецы – интуиция будет давать своевременные подсказки. В некоторых случаях она остановит от поспешных действий, а в некоторых поможет действовать более настойчиво. Появится больше свободного времени, которое важно посвятить отдыху и здоровью. Вы сумеете зарядиться энергией и восстановить самочувствие. Не спеша удастся решить ряд важных домашних дел, особенно связанных с документами. С пятницы по воскресенье не торопитесь с ответами на полученные сообщения. Сами того не подозревая вы рискуете ввязаться в интриги.

Рак – ваше окружение сыграет значимую роль, помогая определиться с планами и стратегией их реализации. Возможно удастся что-то осуществить совместное и роль друзей, знакомых, коллег окажется неоценимой. Предстоят и частые поездки. В завершении недели будьте осторожнее с деньгами. Вас могут толкать на необдуманные траты. Воздержитесь с пятницы по воскресенье от необдуманных покупок, а также инвестиций, одалживания денег.

Лев – финансовые поступления ожидаются в течение всей недели, а ваши решения в этой сфере будут удачными. Разговор с влиятельными людьми и руководством, обсуждение договоров, а также оформление документов стоит провести до пятницы. В дальнейшем может возникать масса противоречий, мешающих прийти к компромиссу. Постарайтесь избегать споров. Зато покупками, а также инвестициями можно заниматься и в это время.

Дева – примите во внимание услышанные новости,, сообщения и советы, даже если они адресованы не лично вам. Благодаря этой информацию, вы сумеете принять стратегическое решение, которое обеспечит успех вашим проектам и планов. Продуктивно поездки сложатся с понедельника по пятницу. В последние дни недели во время поездок могут возникать накладки. Постарайтесь не спешить, дабы успеть отреагировать на изменения.

Весы – одни только мечты о безбедной жизни не сделают вас богаче. Воплощайте идеи в жизнь, меняйте работу, начинайте новые проекты, занимайтесь инвестициями и покупками. Предпринятые шаги при удачном стечении обстоятельств положительно повлияют на уровень доходов, и вы сможете сделать хорошие приобретения. Отложив покупки до пятница, вы рискуете опоздать, упустив хорошие варианты или подходящие цены. В последние дни недели с тратами будьте осторожнее.

Скорпион – общение с деловыми партнёрами и коллегами поспособствует началу реализации совместных проектов, а предложения друзей, любимого человека и родственников помогут по-иному провести досуг. Если вы можете подобрать подходящий момент для признания в любви, обратите внимание на знаки, которые вам будут подаваться. В завершении недели домочадцы могут в штыки воспринимать советы и критику, потому пощадите их и свои чувства.

Стрелец – затеянные преобразования достигнут главной фазы и принятое решение повлияет на исход дела. Возможен рост доходов, решение спорных юридических вопросов и удачные сделки. Курс профилактических процедур пойдёт на пользу, придав сил для дальнейших действий, а непродолжительные поездки вместе с семьёй или любимым человеком станут хорошей разрядкой. С пятницы по воскресенье успехи на работе могут вызвать зависть недоброжелателей. Не обращайте внимания на слухи.

Козерог – появится много всевозможных идей, которые будут несколько пугать своей дерзостью, но наберитесь смелости претворить их в жизнь. Возможно ваши решения подтолкнут вас к поездкам для работы или учёбы за рубежом, а могут и посодействовать созданию сотрудничества с людьми издалека, помогая выйти на новый уровень. Предстоит объяснений в чувствах и каким бы ни был итог разговора он окажется положительным для вас. В последние три дня недели воздержитесь от незапланированных покупок и развлечений.

Водолей – домочадцы и деловые партнёры будут ставить перед вами новые задачи, даже не дождавшись завершения первых заданий. Придётся пожить в условиях аврала. Отказ от некоторых дел вызовет разочарование и недовольство. Сделав невозможное, вы справитесь с делами, ремонтом в доме и станете на ступень выше. Это реальная возможность увеличить доходы. В конце недели споры в доме неуместны.

Рыбы – неделя будет полна всевозможных встреч и общения. Предстоит осваивать новые знания, которые окажутся незаменимыми в скором времени. Значимые поездки, а также отправку посылок и грузов лучше совершить до пятницы. Последние три дня недели могут пройти под влиянием обстоятельств на которые сложно будет повлиять, но планы придётся из-за этого пересматривать. Поездки могут сложиться менее комфортно, а то и вовсе отмениться.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/437042
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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