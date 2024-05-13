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В Турции задержана гражданка КР за участие в вооруженном конфликте в Сирии

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Задержана гражданка Кыргызстана находящаяся в международном розыске участница международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 4 мая на территории Турции задержана и депортирована гражданка Б.З.Т 1966 г.р., уроженка Кара-Суйского района Ошской области, которая в ноябре 2015 года была переправлена в Сирийскую Арабскую Республику, где участвовала в вооруженном конфликте на стороне МТО "Джабхат-Ан-Нусра".

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в отношении Б.З.Т. судом избрана мера пресечения с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ по г. Ош и Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/437046
Теги:
ГКНБ, задержание, Сирия, Турция, вооруженный конфкликт
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