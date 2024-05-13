В Турции задержана гражданка КР за участие в вооруженном конфликте в Сирии

Задержана гражданка Кыргызстана находящаяся в международном розыске участница международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 4 мая на территории Турции задержана и депортирована гражданка Б.З.Т 1966 г.р., уроженка Кара-Суйского района Ошской области, которая в ноябре 2015 года была переправлена в Сирийскую Арабскую Республику, где участвовала в вооруженном конфликте на стороне МТО "Джабхат-Ан-Нусра".

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в отношении Б.З.Т. судом избрана мера пресечения с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ по г. Ош и Ошской области.