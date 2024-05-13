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На Иссык-Куле началось строительство уникального комплекса "Каркыра"

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Начался первый этап строительства уникального горно-оздоровительного комплекса "Каркыра". Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, в Иссык-Кульской области уже приступили к возведению этого круглогодичного горно-оздоровительного комплекса. Директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов лично ознакомился с ходом выполнения строительных работ в рамках рабочей поездки.

Проект предусматривает шесть этапов реализации, и в настоящее время активно ведутся работы по обустройству строительной площадки, включая создание технических дорог и линий электропередачи. Материалы для строительства коттеджного городка уже доставлены на объект. Стоимость проекта составляет более $191 млн.

С момента запуска проекта проведена большая работа: разработан план и концепция реализации самого проекта, проведены работы по оформлению земельных участков под строительство комплекса.

Как отметил Талантбек Иманов, комплекс будет первым такого рода крупным центром отдыха в Иссык- Кульской области.

"В рамках проекта предусмотрено создание современной инфраструктуры объекта и сооружений для развития различных видов массового спорта, зимнего и летнего отдыха и спорта высших достижений, для проведения тренировочных процессов и соревнований, в том числе под эгидой Международной лыжной федерации (FIS)", - сказал Талантбек Иманов.


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URL: https://www.vb.kg/437047
Теги:
инвестиции, Иссык-Кульская область, строительство
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