ГНС за 4 месяца собрала более 15 млрд сомов косвенных налогов

Государственная налоговая служба за 4 месяца 2024 года собрала 15 млрд 374,6 млн сомов косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 960,3 млн сомов, при этом, темп роста составил 106,7%.

В том числе поступление НДС на импорт составило 12 млрд 259,5 млн сомов и 3 млрд 115,1 млн сомов – акциз на импорт.

Отметим, налоговая служба для улучшения администрирования косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС внедряет современные цифровые инструменты, как электронная сопроводительная накладная, информационные системы "Сводный пост", "Внутренний пост" и "Контроль контрабанды", также импортерам доступны онлайн сервисы по отправке в налоговые органы отчетов и заявлений.

Кроме этого, по республике функционируют 27 пунктов учета товаров и 3 внутренних поста.