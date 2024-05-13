Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

ГНС за 4 месяца собрала более 15 млрд сомов косвенных налогов

89  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба за 4 месяца 2024 года собрала 15 млрд 374,6 млн сомов косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 960,3 млн сомов, при этом, темп роста составил 106,7%.

В том числе поступление НДС на импорт составило 12 млрд 259,5 млн сомов и 3 млрд 115,1 млн сомов – акциз на импорт.

Отметим, налоговая служба для улучшения администрирования косвенных налогов на импорт в рамках ЕАЭС внедряет современные цифровые инструменты, как электронная сопроводительная накладная, информационные системы "Сводный пост", "Внутренний пост" и "Контроль контрабанды", также импортерам доступны онлайн сервисы по отправке в налоговые органы отчетов и заявлений.

Кроме этого, по республике функционируют 27 пунктов учета товаров и 3 внутренних поста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437048
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  