Примеры двойных стандартов в мире и Как они влияют на мировую ситуацию

Двойные стандарты - понятие, прочно вошедшее в политический лексикон в последние лет десять. Умение придавать два, а то три и более значений одному и тому же явлению стало неотъемлемой частью большой политической игры. В условиях пресловутой "гибридной войны" оно дает широкое поле для маневров.

Двойные стандарты сегодня запустили свои щупальца во многие стороны нашей жизни, а наиболее ярко они проявлены в международных отношениях. Несоответствие подходов и оценок в отношении к разным странам или группам стран усложняет возможности достижении консенсуса и взаимопонимания. Двойные стандарты - одни из самых труднопреодолимых барьеров в переговорных процессах. В целом, они сродни волшебному лабиринту, стены которого свободно возникают и исчезают там, где этого не ждёшь.

Причины возникновения двойных стандартов

Двойные стандарты имеют разную природу происхождения. Как-то лорд Пальмерстон, размышляя о внешней политике, произнёс: "У нас нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у нас есть только постоянные интересы... ". Черчилль впоследствии эти слова приводил в качестве веского аргумента в защиту национальных интересов.

* Политические интересы. Страны часто оценивают события и реагируют на них, исходя из своих собственных политических интересов и целей, даже если эти оценки противоречат установленным нормам и стандартам. К примеру, США, руководствуясь собственными интересами, не только пренебрегают международным правом, но с лёгкостью выходят из международных организаций. Только при Трампе Вашингтон, в числе прочего, вышел из соглашения по Ирану, из ЮНЕСКО, Совета по правам человекаООН...

* Экономические интересы.

Экономика, зачастую, может бежать впереди политики, как нерадивый извозчик впереди телеги. Порой, экономические связи и зависимости влияют на отношение стран к другим государствам. К примеру, Великобритания вследствие BREXIT помахала ручкой Евросоюзу, видимо, посчитав, что в политическом плане связи с Брюсселем сохранятся, а вот экономикой Лондон предпочёл заниматься самостоятельно. Дружба дружбой, а табачок - врозь.

* Культурные и ценностные различия: Различия в культурных ценностях и нормах могут приводить к разным подходам к международным событиям и проблемам. Скажем, Китай ведёт мировую экспансию с креном на экономику, прибегая к т.н. мягкой силе. Турция делает упор на общность религии и идеи пантюркизма.

* Исторические факторы: Исторические отношения и взаимодействия между странами могут влиять на их отношение друг к другу и на формирование двойных стандартов. Наиболее уместен здесь пример России. Москва собирает страны под знамёнами Русского мира, объединённого на основе общности языкового пространства, но более - на общем историческом прошлом.

Примеры двойных стандартов

В мире существует множество примеров двойных стандартов в международных отношениях. Одним из них является ситуация с Индией и Канадой.

* Сикхский сепаратизм. Сикхское меньшинство в Индии стремится создать отдельную страну Халистан. Канада и США открыто поддерживают эту сепаратистскую деятельность, несмотря на то, что сами они осуждают сепаратизм в других странах.

Другие примеры двойных стандартов:

* Западное вмешательство. Западные страны часто критикуют авторитарные режимы за нарушения прав человека, но при этом закрывают глаза на аналогичное поведение своих союзников.

* Конфликт между Израилем и Палестиной. Отношение международного сообщества к этому конфликту часто характеризуется двойными стандартами, где Израиль подвергается более строгой критике, чем Палестина. Но США и Британия не спешат жёстко осуждать или вводить санкции против израильского руководства.

* Косовский вопрос. США признали законность отделения Косова от Сербии - причем только на основании решения косовского парламента.

В то же время Британия, США и ЕС продолжают настаивать, что референдум в Крыму незаконен. Западные политики гибко трактуют международное право, меняя свои стандарты по ситуации.

* Глобальное потепление. Богатые страны, которые наносят наибольший урон экологии в виде выбросов парниковых газов, часто призывают развивающиеся страны снижать свои выбросы. При этом сами не предпринимают значительных усилий в этом направлении. Несколько лет назад США легким движением руки Трампа вышли из международного соглашения по климату. Просто потому, что соблюдать условия соглашения оказалось не выгодно. Но это не мешает им требовать выполнения экологических условий от других стран.

Последствия двойных стандартов

Двойные стандарты подрывают доверие к международным институтам и организациям. Они также делают международные отношения более непредсказуемыми и конфликтными. Кроме того, двойные стандарты могут привести к тому, что некоторые страны будут чувствовать себя обделенными, благодаря несправедливым решениям.

Это можно видеть на примере недавнего решения западных структур по использованию дивидендов замороженных активов РФ на финансирование Украины. Сам этот факт наносит серьёзный урон репутации финансовой системы и института частной собственности Запада.

Преодоление двойных стандартов

Понятно, что это - задача не из лёгких. Это требует политической воли, беспристрастного применения международных норм и стандартов и диалога между странами. Осознание того, как двойные стандарты влияют на международные отношения, является первым шагом к их устранению. И в первую очередь, осознания теми странами, которые эти самые стандарты применяют. Но они-то как раз не заинтересованы в единой трактовке и единым подходам к мировым проблемам, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Потому что двойные стандарты - это своего рода отмычка от всех дверей. А еще - это универсальный инструмент давления и влияния, в который встроен и пинцет, и скальпель, и кувалда.

Автор: Эдил Марлис уулу, президент Международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов"