Мэр Бишкека поручил подчиненным пользоваться общественным транспортом

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев запретил подчиненным ездить на личных авто по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Теперь муниципальные служащие в определенные дни будут ездить на общественном транспорте.

В целях улучшения экологической обстановки в городе Бишкек, а также осуществления мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта вводится ограничение на использование личного автомобиля сотрудниками мэрии города Бишкек.

Так, вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в городе.

Введение ограничения на использование личных и служебных автомобилей в указанные дни позволит снизить загруженность дорожной сети и сократит время пробок для всех участников движения, а также будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт.

Это, в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Использование общественного транспорта работниками муниципалитета послужит примером для граждан и других организаций, поощряя использование более экологичных и эффективных способов передвижения".