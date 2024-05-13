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Мэр Бишкека поручил подчиненным пользоваться общественным транспортом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев запретил подчиненным ездить на личных авто по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Теперь муниципальные служащие в определенные дни будут ездить на общественном транспорте.

В целях улучшения экологической обстановки в городе Бишкек, а также осуществления мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта вводится ограничение на использование личного автомобиля сотрудниками мэрии города Бишкек.

Так, вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в городе.

Введение ограничения на использование личных и служебных автомобилей в указанные дни позволит снизить загруженность дорожной сети и сократит время пробок для всех участников движения, а также будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт.

Это, в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Использование общественного транспорта работниками муниципалитета послужит примером для граждан и других организаций, поощряя использование более экологичных и эффективных способов передвижения".


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URL: https://www.vb.kg/437058
Теги:
Бишкек, мэр, общественный транспорт
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