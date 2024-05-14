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Журналист из Франции: Кыргызстанские СМИ борются за свою независимость

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке при поддержке посольства Франции в Кыргызстане, Независимого союза журналистов КР и Кыргызского государственного университета имени Арабаева состоялась лекция французского журналиста Мишеля Эльтчанинова на тему "Развитие критического подхода к текущим событиям на примере "Philosophie Magazine"", в котором он рассказал о свободе прессы и ее значимости для общества.

"Требование независимости прессы является актуальным во всем мире, включая Францию, где присутствуют проблемы с монополизацией и ограничением доступа к информации. Этот принцип актуален в каждом уголке мира. Во Франции, например, мы также сталкиваемся с проблемами независимости прессы из-за монополий крупных экономических групп. Несмотря на относительную свободу прессы, у нас есть свои вызовы. Государственное вмешательство в работу прессы – лишь одна из них. Я планирую рассказать о том, какие угрозы существуют для свободы прессы во Франции, и как мы можем бороться за ее независимость", - сказал перед лекцией французский журналист в интервью vb.kg.

Как вы оцениваете свободу слова в Кыргызстане?

Кыргызстанские СМИ борются за свою независимость, как и во многих других государствах. Однако, я не могу дать полноценный анализ ситуации в Кыргызстане, так как я недостаточно осведомлен об этой теме.

А если во Франции?

Во Франции также есть проблемы, связанные с потерей доверия в СМИ. Например, почему люди предпочитают идти в соцсети и что есть дезинформация. Также существует проблема концентрации прессы в руках нескольких миллиардеров. И конечно надо бороться за независимую прессу. И еще у нас во Франции ситуация достаточно напряженная. Есть споры, есть дискуссии по поводу экологии, феминизма, конфликта в Газе, Израиле и так далее.

Существующая поляризация общества подчеркивает важность наличия свободного пространства в СМИ, где люди могли бы высказывать свои аргументы и вести диалог. Наш журнал предоставляет именно такое информационное пространство. В мире существует угроза исчезновения диалога, дебатов, аргументации и критического мышления.

Одной из ключевых задач СМИ является организация демократического дебата, поскольку свободная пресса является фундаментом демократии. Я считаю, что эта борьба ведется повсюду. Она актуальна в каждом уголке мира, включая Центральную Азию. Недавно я присутствовал на форуме в Ташкенте, где мои коллеги обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и так далее. Это свидетельствует о том, что проблемы существуют повсеместно. Однако я хотел бы подчеркнуть, что существуют и проблемы во Франции. Важно проводить диалог для их решения.

Где вы учили русский?

По поводу моего знания русского языка - мои дедушка и бабушка эмигрировали из России в 20-х годах. Они были белорусами и стали иммигрантами во Франции. Я изучал русский язык в домашних условиях, однако это было давно, и я его почти забыл. Кроме того, когда мне было 20 лет, я работал в посольстве Франции в Москве, где имел возможность практиковать русский язык.

Справка: Мишель Эльтчанинов - французский журналист и писатель, главный редактор независимого журнала "Philosophie Magazine". Он родился в Париже в 1969 году в семье русских эмигрантов. Первоначально его исследования были посвящены русскоязычной литературе и феноменологии. Преподавал в Бургундском университете и Сорбонне (Париж). После работы кинокритиком он вошел в редакционный совет " Philosophie Magazine ", независимого издания, основанного в 2006 году, и стал его главным редактором.


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URL: https://www.vb.kg/437059
Теги:
СМИ, Франция, Кыргызстан
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