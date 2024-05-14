Выращивая черешню для продажи в Китай - ставь феромонные ловушки

"Вишневая муха" является карантинным объектом для Китайской Народной Республики, при экспорте черешни сортировке и калибровки рекомендуется тщательно осматривать и удалять следы и точки повреждения вишневой мухой.

В областных управлениях Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были розданы феромонные ловушки для карантинного вредителя - "вишневой мухи".

При невысокой численности вишневой мухи ловушки используют для вылова, то есть для снижения ее численности, что позволяет снизить пестицидную нагрузку, а значит сделать продукцию более безопасной.

Вишневая муха - это небольшая муха размером не более 3-5 мм. У нее черное блестящее волосатое тело с полосками на животе и ярко-желтым щитом на спине. Обоняние хорошо развито, поэтому она быстро находит место в саду, которое ей нравится. Самки проделывают отверстия в плодах и откладывают яйца. Через 6-10 дней после из каждого яйца появляются белые личинки, которые постепенно продвигаются к ядру плода. Одна вишневая муха может повредить до 150 плодов. Такие фрукты гниют и опадают.

Эффективными в борьбе с вишневой мухой являются следующие препараты, при соблюдении регламента применения, указанного на упаковке, (представлено действующим веществом):

- Лямбда-цигалотрин;

- Бифентрин;

- Альфа-циперметрин;

- Делльтаметрин;

- Хлорпирофос + циперметрин;

- Ацетамиприд.

Уважаемые владельцы садов, проконсультируйтесь со специалистами департамента и широко используйте феромонные ловушки. Контактный телефон. 0312620292; 0773100199.