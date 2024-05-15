Минсельхоз КР объявил тендер на закупку семян трав

Минсельхоз КР объявил тендер на закупку семян пастбищных трав. Соотвествующее объявление появилось на сайте госзакупок.

По данным ведомства, в целях реализации Указа Президента КР "О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики", для улучшения состояния пастбищ, продуктивности и плодородия пастбищных угодий, Департаментом племенного животноводства, пастбищ и кормов 11 мая 2024 года на портале государственных закупок №240511443010058 объявлен открытый конкурс для закупки 296 072 кг семян пастбищных трав для посева в 2024 году на площади 30 000 га, на сумму 85 643 683 сомов.

Напомним, ранее в ведомстве отмечали, что в 2023 году уже было закуплено почти 100 тонн семян и засеяна площадь в 10 тысяч гектаров. Около 5 тонн элитных сортов пастбищных трав были переданы семеноводческим хозяйствам.