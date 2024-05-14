В Бишкеке с 18 мая на реабилитацию будут закрыты несколько улиц

В городе Бишкек с 18 мая 2024 года некоторые столичные улицы будут закрыты на реабилитацию, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Так, закроют:

- улицу Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до Улицы Суеркулова;

- улицу Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Малдыбаева.

Таким образом, улица Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до проспекта Жибек-Жолу и улица Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Жукеева Пудовкина будут реабилитированы в несколько этапов.

Отметим, что в последний раз реабилитационные работы на этих улицах проводились в 2001-2003 годах.

В рамках реабилитационных работ будут обновлены асфальтовое покрытие дорог, бордюры, расширены и выровнены отдельные участки дорог и уложен щебеночно-мастичный асфальт.

Кроме того, в 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц города Бишкек, где в ближайшее время начнутся работы.

Список:

- проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Т. Айтматова;

- улица М. Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

- улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы М.Горького;

- проспект Жибек-Жолу от улицы Курманжан Датка до улицы Тоголок Молдо.

Дорогие горожане, автолюбители! Мэрия города Бишкек приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.