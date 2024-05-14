Чуйская область готовится к покорению финала "American Song Contest 2024"

В селе Лебединовка Чуйской области состоялся полуфинал конкурса "Американская песня 2024". На мероприятии прозвучали хиты американской музыкальной индустрии в исполнении молодых талантов. Зрители восхищались выступлениями исполнителей, в том числе песнями Мэрайи Кери, Уитни Хьюстон, Тони Брекстон, а также поп-группы "Бэкстрит Бойз".

Полуфинал конкурса "American Song Contest 2024" проходит в Кыргызстане уже в четырнадцатый раз. Организаторами выступили общественный фонд инновационного образования "Лингва" при поддержке посольства США в Кыргызстане. В этом году в конкурсе приняли участие школьники 9-11 классов из трех областей: Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и города Бишкек. 25 лучших участников достигли полуфинала.

Главная цель конкурса заключалась в выявлении и развитии талантливой молодежи, погружении в атмосферу американской культуры и укреплении знаний английского языка. Компетентное жюри, возглавляемое музыкальным координатором проекта Жамилей Мураталиевой, оценило выступления участников.

Ведущий конкурса поддерживал атмосферу праздника, а зал наполнили веселье, смех и искренние овации. Здесь царила атмосфера взаимной поддержки, а не соперничества. Конкурс объединил участников и помог им найти друзей и единомышленников.

В финале Чуйскую область представят Изат Асакеев, Алия Ералиева и Айдана Мусаева. Все участники получили сертификаты участия и незабываемый опыт, наполненный яркими эмоциями.

Автор: Гюльзада Иткараева