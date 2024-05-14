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ГКНБ при получении взятки задержан офицер военного комиссариата

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ совместно с военной прокуратурой Кыргызской Республики при получении взятки задержан офицер военного комиссариата А.Р.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 мая т.г. в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР, органами ГКНБ совместно с Военной прокуратурой Кыргызской Республики при получении вымогаемой взятки задержан офицер одного из военных комиссариатов А.Р..

По результатам обысковых мероприятий по месту службы следственно-арестованного, обнаружены иные денежные средства, пустые бланки с гербовыми печатями, которые использовались для призывников.

В настоящее время А.Р. водворен в СИЗО на период следствия.


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URL: https://www.vb.kg/437082
Теги:
военная служба, задержание, ГКНБ
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