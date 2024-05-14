В Бишкеке и Чуйской области ликвидированы 3 нарколаборатории

Сотрудниками таможни "Манас" совместно с сотрудниками СБНОН МВД КР и ГКНБ КР ликвидирована транснациональная наркогруппировка, наладившая устойчивый канал поставок и реализацию наркотических средств из зарубежных стран на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

Так за одни сутки, совместными усилиями трёх служб, в результате проведённой спецоперации разобщена транснациональная организованная преступная наркогруппировка. Были задержаны 11 граждан Кыргызской Республики и 1 гражданин Российской Федерации, шесть из которых являются членами организованной преступной наркогруппировки и водворены в ИВС ГУВД города Бишкек.

Таким образом, ликвидированы организованные ими три нарколаборатории на территории города Бишкек и Чуйской области, перекрыт международный канал поставки наркотиков в Кыргызстан, а также пресечена деятельность интернет-магазина "Gangzilla" по продаже органических наркотических средств. Задержан основатель и куратор данного интернет-магазина. Изъято свыше 10 кг марихуаны ("шишки"), 75 бутылок гашишного масла, 38 кустов гибридной конопли, выращиваемых способом гидропоника, различных предметов и технических средств, используемых в деятельности нарколаборатории и интернет-магазина.

Также стоит отметить, что стоимость изъятых наркотических средств при их реализации составило бы по предварительным подсчетам 50 000 000 сомов.