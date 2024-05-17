ФАО помогает КР вводу электронной системы контроля расхода поливной воды

ФАО поддержала внедрение в Кыргызстане электронной системы контроля расхода поливной воды. Фермерам будут легче подсчитывать и рассчитывать сколько воды они получают для полива своих полей. В условиях изменения климата, каждая капля воды имеет значение.

Изменение климата влияет на сельское хозяйство

Ключевым сектором экономики Кыргызстана является сельское хозяйство, продуктивность которого во многом зависит от доступности воды. Главным источником воды в стране служит талая вода с горных ледников, на которые оказывает негативное воздействие глобальное изменение климата. Площадь ледников сокращается, а количества осадков недостаточно, чтобы восполнить дефицит воды, доступной для сельского хозяйства. Нехватка воды стала серьезной проблемой для Кыргызстана и его фермерских хозяйств.

Многие годы жители села Ак-Башат поливали поля и яблоневые сады водой из горных ручьев. Но из-за изменения климата многие ручьи высохли, а на месте цветущих садов сейчас выжженные солнцем холмы.

"Вода – это жизнь, особенно для сельского хозяйства", – говорит фермер Талгат Занзалиев, который из-за нехватки воды был вынужден заняться разведением скота, а не выращиванием сельскохозяйственных культур. "Нехватка воды приводит к спорам даже между друзьями. Если мы не будем разумно использовать природные ресурсы, то вскоре можем потерять и зеленый лес, и воду".

Нехватку воды испытывают не только жители села Ак-Башат, но и многие другие села региона. Будучи высокогорной страной, Кыргызстан раньше и острее большинства других стран мира начал ощущать на себе последствия изменения климата. Изменение температуры влечет за собой изменение характера осадков и более частое повышение температуры до пиковых показателей, что в свою очередь приводит к засухе.

Применение инновационных технологий

Чтобы смягчить последствия дефицита водных ресурсов, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), правительство Кыргызстана и ученые института ирригации объединили усилия и нашли эффективное решение для учета воды, отпускаемой на поля.

Чтобы следить за уровнем воды в каналах, в нескольких пилотных районах страны на гидрологических постах были установлены ультразвуковые датчики. Такие цифровые технологии не только помогают рационально распределять воду, но и устраняют конфликты между фермерами из-за этого жизненно важного ресурса. Датчики излучают ультразвуковые импульсы, отражающиеся от поверхности воды. Специальное оборудование регистрирует эту информацию, которая затем передается на компьютер. Таким образом система позволяет в режиме реального времени получать данные об уровне воды в каналах.

Датчики были установлены на пилотных участках в Нарынской и Баткенской областях в рамках проекта ФАО "Интегрированное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции – CACILM2" при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

"Благодаря автоматизированной системе учета мы точно знаем, где, когда и сколько воды расходуется. Кроме того, можно увидеть общий расход воды за месяц или квартал", – говорит Виталий Шабловский, изобретатель системы. "Раньше такие данные собирались вручную на специальных измерительных станциях. Но что происходило между проверками, было неизвестно. Вода могла быть недопоставлена, перекрыта и так далее".

Физические принципы, использованные учеными из Кыргызстана, хорошо известны, но изобретенное ими устройство оказалось в несколько раз дешевле импортных аналогов. По словам Виталия Шабловского, применение этой системы в условиях маловодья обеспечит объективный учет потребления воды и поможет выработать у фермеров бережное отношение к сокращающимся водным ресурсам.

"Фермеру не так важно, сколько воды в реке или канале, ему важно, сколько воды он получит для полива своего поля", – говорит Виталий Шабловский. "Но для того, чтобы посчитать водный баланс, датчиками должны быть снабжены все гидропосты. Только системный подход обеспечит ожидаемый результат".

Опыт, полученный в результате использования устройства в пилотных районах, уже распространяется по всей стране. Важно, что эта инициатива активно поддерживается государством. В настоящее время ведется инвентаризация магистральных водоканалов и гидротехнических сооружений, на которых должны быть установлены водомеры.

Взгляд в будущее

ФАО поддерживает в Кыргызстане сразу несколько проектов, призванных решить проблему дефицита водных ресурсов и помочь сельским жителям рационально использовать воду. Например, на юге страны были внедрены современные методы, включавшие строительство искусственных ледников, для рационального использования пастбищных ресурсов и адаптации к изменению климата.

Искусственный ледник, построенный совместно с жителями села Кашка-Суу, является ярким примером таких инноваций. Получившиеся ледяные башни, которые накапливают воду зимой, а летом служат устойчивым источником воды для полива и бытовых нужд, приносят пользу местному сообществу и обеспечивают условия для выпаса скота.

Эта технология обеспечивает долгосрочную выгоду, смягчая воздействие опасных климатических явлений, и гарантирует доход в течение всего года. Убедившись в эффективности этого метода, районные власти построили дополнительные искусственные ледники за счет средств местного бюджета.

Для многих сельских жителей вода нередко является самым главным и необходимым фактором производства. Интеграция местного опыта с инновационными решениями для сельского хозяйства помогает улучшить стратегии адаптации к изменению климата и повышает устойчивость источников средств к существованию в сельских районах Кыргызстана.