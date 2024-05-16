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В Бишкеке наградили участников акции "Письма Победы"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке наградили участников акции "Письма Победы". Их пригласили из разных уголков республики, чтобы отметить их за патриотизм и творческий подход.

Один из организатором конкурса политолог Амантур Манапбаев рассказал, что акция направленна на патриотическое воспитание молодежи. Он пояснил, что для участия в конкурсе студенты всех вузов страны сняли короткие видео о том, как они читают письма фронтовиков (хранящиеся в семьях или взятые из открытых источников).

"В Великой Отечественной войне погибли более 100 тысяч кыргызстанцев. Люди, которые говорят, что День Победы - праздник только одной страны, проявляют как минимум неуважение к памяти наших предков... Конечно, в конкурсе есть призы (победители и призеры получат ноутбуки, планшеты, беспроводные наушники), но не это главное. Мы хотели добиться того, чтобы ребята, читая письма фронтовиков, пропустили через себя то, что испытывали наши деды", - сообщил Манапбаев.

Вручение состоялось в актовом зале Академии управления при президенте Кыргызской Республики.

Организаторами конкурса является инициативная группа и Академия управления при президенте Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/437094
Теги:
конкурс, Кыргызстан
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