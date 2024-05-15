Погода
$ 88.30 - 89.15
€ 94.85 - 95.70

В акватории Токтогульского водохранилища будет осетровый кластер

278  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Токтогул подписано соглашение о ГЧП между Департаментом рыбного хозяйства, мэрией города Токтогул и ОсОО "Азия Продукт" по созданию осетрового кластера на акватории Токтогульского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза КР, проект направлен на достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных запасов, развития аква культуры на внутренних водоемах страны, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на рыбные товары.

В рамках проекта планируется создание соответствующей инфраструктуры для формирования конкурентного рыбного производства, обеспечения качественного рыбопосадочного материала и переработки товарной рыбы в целях достижения целей устойчивого развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437099
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  