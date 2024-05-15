В акватории Токтогульского водохранилища будет осетровый кластер

В городе Токтогул подписано соглашение о ГЧП между Департаментом рыбного хозяйства, мэрией города Токтогул и ОсОО "Азия Продукт" по созданию осетрового кластера на акватории Токтогульского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза КР, проект направлен на достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных запасов, развития аква культуры на внутренних водоемах страны, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на рыбные товары.

В рамках проекта планируется создание соответствующей инфраструктуры для формирования конкурентного рыбного производства, обеспечения качественного рыбопосадочного материала и переработки товарной рыбы в целях достижения целей устойчивого развития.