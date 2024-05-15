Налоговыми услугами онлайн пользуются 1,1 млн налогоплательщиков

Количество получающих онлайн налоговые услуги через кабинет налогоплательщика достигло 1 млн. 104 тысяч пользователей.Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В том числе 1 млн. 64 тысячи физических лиц, 39 тысяч 671 юридических лиц.

По сравнению с прошлым годом пользователей увеличилось на 304 тысячи человек.

Динамичное увеличение числа пользователей кабинета налогоплательщика свидетельствует о его удобстве, эффективности и положительном отношении граждан к процессу цифровизации налоговой системы.

Через кабинет налогоплательщика, физические и юридические лица могут бесплатно получать широкий спектр услуг, не выходя из офиса, дома или находясь за границей.

Этот сервис значительно экономит время гражданам в исполнении своих налоговых обязательств.

Кабинет налогоплательщика предоставляет ряд таких электронных сервисов, как сдача отчетов, налоговой декларации, получение справок, извещений, выписок, решений, информации по имуществу, уплата налогов и страховых взносов, в том числе за электронный патент и страховой полис, отправка заявлений, прохождение налоговой регистрации, работа с ЭТТН и другие важные услуги.

Чтобы начать пользоваться онлайн сервисом необходимо войти через логин и пароль, выданный налоговым органом, или осуществить вход через Единую систему идентификации "Түндүк", электронную цифровую подпись, eID, Smart-iD KG.

Отметим, ранее налоговая служба внедрила усовершенствованный кабинет налогоплательщика Cabinet.salyk.kg. Обновленный сервисный портал получил современный интерфейс, оптимизированный и расширенный функционал, а также новые возможности для удобства пользователей.

Также в прошлом году ГНС запустила мобильную версию кабинета налогоплательщика Cabinet.salyk.kg под названием "Salyk.kg". Приложение можно скачать в Google Play и App Store.

ГНС продолжит работу над усовершенствованием и дополнением электронных услуг для улучшения налогового администрирования и создания благополучного экономического климата в республике.