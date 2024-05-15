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15-16 мая на некоторых улицах Бишкека введут временные ограничения

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с визитом премьер-министра Малайзии в Кыргызскую Республику 15-16 мая на некоторых улицах города Бишкек и Чуйской области вводятся ограничения на некоторых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Ограничения коснутся следующих дорог:

-от международного аэропорта "Манас" до границы города Бишкек;

-по улице Фучика до улицы Жибек-Жолу;

-от улицы Жибек-Жолу на восток до проспекта Манаса;

-от пр. Манас и ч.Улица Айтматова в южном направлении, до государственной резиденции "Ала-Арча".

-Также будут введены временные ограничения на проезд от госрезиденции до мемориального комплекса "Ата-Бейит".

"Во время данного мероприятия государственного значения мы призываем не оставлять транспортные средства на вышеуказанных обочинах дорог, не выезжать на дороги с тяжелыми грузовыми автомобилями без необходимости и строго соблюдать правила дорожного движения, соблюдая требования сотрудников, регулирующих дорожное движение. Если другие дороги будут закрыты в зависимости от ситуации, будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/437103
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