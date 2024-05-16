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В Таджикистане ввели уголовную ответственность за колдовство и гадание

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В Уголовный Кодекс Таджикистана добавлена статья за занятие колдовством и гаданием. Об этом сообщает официальное издание парламента страны "Садои мардум".

В сообщении говорится, что уголовная ответственность по новой, 240-й статье ("Занятие колдовством и гаданием") наступает, если эти действия совершены в течение года со дня наложения за аналогичное правонарушение административного наказания. При этом, какое именно наказание предусмотрено по этой статье, не уточняется.

Также в тексте говорится о пересмотре аналогичной статьи в Кодексе об административных правонарушениях: размер штрафа теперь увеличен, а в качестве альтернативного наказания предусмотрено административное лишение свободы. При этом ни размер штрафа, ни сроки лишения свободы депутаты также не называют.

Как уточняет издание "Азия-Плюс", ранее штраф по административной статье за занятие колдовством составлял от 40 до 50 показателей для расчетов - от 2880 до 3600 сомони (от $264 до $330). В случае повторных нарушений в течение года размер штрафа повышался до 60-100 показателей для расчетов - от 4320 до 7200 сомони (от $396 до $660).

Отметим, что статья 240 Уголовного кодекса Таджикистана по состоянию на ноябрь 2023 года имеет иное название - "Организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем".

Власти Таджикистана в этом году объявили настоящую борьбу с колдовством. В апреле МВД республики сообщило о том, что знахарей и колдунов будут принуждать к обязательному труду на срок до 6 месяцев.

Причиной тому, по мнению правоохранительных органов, является "низкое сознание некоторых суеверных людей и злоупотребление этим со стороны недобропорядочных граждан". В связи с этим жертвами мошенников становится все больше таджикистанцев.


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URL: https://www.vb.kg/437116
Теги:
Таджикистан
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