Бесплатная связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!

Такого ещё не было – первый месяц скоростного интернета и мобильной связи от Мобильного оператора О! БЕСПЛАТНО!

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Сеть О! лидирует по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают 99,6% населения страны. Управлять номером и получать бонусы за связь легко – достаточно скачать приложение "Мой О!", которое сочетает в себе личный кабинет абонентов О!, Saima + удобное приложение для платежей, денежных переводов и маркетплейс.

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