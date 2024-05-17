В Бишкеке на киноплощадке "Альтернатива Базарова" подвели итоги года

В память о народном артисте Кыргызстана, кинорежиссере Геннадии Базарове в день его рождения –14 мая в Доме кино имени Айтматова состоялось итоговое заседание киноклуба "Альтернатива Базарова".

По решению организаторов главный приз авторской работы художника-графика Урмата Осмоева "Альтернатива Базарова" был персонально вручен оператору-постановщику фильма "Кыз ала качуу" Жантаю Кыдыралиеву - "за преемственность поколений кинематографа, бережное сохранение наследия "кыргызского чуда". Через драматичную историю девушки Үмүт создатели художественной киноленты поднимают актуальную для Кыргызстана тему умыкания невесты, пытаясь разобраться в причинах данного явления.

Памятными дипломами отмечены все пять фильмов, которые были показаны на киноплощадке "Альтернатива Базарова" в течение года: фильм "Эсимде" ("Я помню") Актана Арым Кубата - за экологию человеческой души и окружающей среды. "Белек" Дальмиры Тилепбергеновой - за чистоту и сохранение национальных традиций, отстаивание прав и свобод женщин и яркий говорящий образ природы Кыргызстана. "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем"), созданный Бакытом Мукулом и Дастаном Жапар уулу, – за верность памяти предков, разговор поколений и стремление достучаться до мира. "Тенирберди" Асель Жураевой – за оригинальность идеи, актуальность тематики и нравственную чистоту. "Кыз ала качуу" Мирлана Абдыкалыкова - за правдивость, гражданское мужество и лучшее художественное решение.

"Я всегда связывала имя Геннадия Базарова с его авторской программой "Альтернатива", а после того, как он ушёл, такие же добрые светлые эмоции вызывает у меня названная в его честь киноплатформа "Альтернатива Базарова", которую организовали его друзья-последователи, - отметила в своём выступлении общественный деятель Мира Джангарачева. – Пока мы есть, такие люди будут жить в нашей памяти и в сердцах. Я очень хочу, чтобы это состояние и осмысленность таких встреч передавалась новым поколениям, потому что именно здесь они могут найти отклик своим духовным запросам. Пустота после ухода таких людей, как Базаров, должна обязательно заполняться".

На киновечере отметили также самого активного и постоянного участника всех показов и обсуждений, поэта-барда Анэса Зарифьяна, который был большим другом киномастера.

Как отмечено в концепции, "Альтернатива Базарова" была создана в продолжение реализуемой почти тридцать лет на первом национальном канале авторской телевизионной программы "Альтернатива". В ней кинорежиссер, беседуя со своими героями, писателями, режиссерами, художниками, общественными деятелями, делился мыслями и переживаниями о судьбе народа, важности сохранения духовности и нравственной чистоты, как альтернативы поверхностным и губительным явлениям повседневной жизни.

"Альтернатива Базарова" задалась целью приобщить к разговору о кино все гражданские сословия, продвигать и развивать киноведение, формировать критическую массу зрителей на примерах лучших достижений национального кинематографа, отличающихся смысловыми и нравственно-эстетическими посылами, взывающими к разуму и духовности. Ведь как не уставал повторять сам Геннадий Базаров, "цивилизация – это культура, а культура – это духовность".

Елена Баялинова,

медиа-эксперт