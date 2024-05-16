Глава Минэнерго проверил ход готовности ТЭЦ к осенне-зимнему периоду ⠀

На минувшей неделе министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов ТЭЦ Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рабочего визита министр проверил ход проводимых ремонтных работ турбинного цеха и котельного цеха.

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Также, в рамках своего посещения ТЭЦ Бишкек Таалайбек Ибраев провел совещание с руководством предприятия и руководителей соответствующих структурных подразделений.

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Во время совещания министр поручил руководству предприятия ускорить проведение ремонтных кампаний и завершить все работы согласно установленных сроков, проводить тщательные работы с персоналом относительно соблюдения техники безопасности и поставил конкретные задачи перед руководителями организации для успешного прохождения ОЗП 2024/2025 годов и обеспечения надежности и бесперебойной подачи, тепло- и электроснабжения в город Бишкек.