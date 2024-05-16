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Бомбу в аэропорту "Манас" не нашли

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Бомбу в аэропорту "Манас" не нашли. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Манас".

По её данным, ранее сотрудников и пассажиров эвакуировали из-за угрозы взрыва.

"В настоящее время служба безопасности провела полную проверку и ничего не обнаружила. Аэропорт заработает в штатном режиме в ближайшие 20-30 минут", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение от некого Нурбека, который планировал взорвать аэропорт, если ему не перечислят миллион сомов.


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URL: https://www.vb.kg/437122
Теги:
бомба, Бишкек, Аэропорт "Манас"
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