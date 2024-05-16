В Бишкеке пройдет молодежное шествие "Быть здоровым – модно"

Мэрия города Бишкек согласно указанию заместителя председателя кабинета министров КР - председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева "О борьбе с наркобизнесом и оборотом наркотиков среди молодежи" организовывает антинаркотическое шествие среди молодежи под лозунгом "Быть здоровым-модно". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы КР.

Целью мероприятия является привлечение внимания к проблеме распространения наркотиков среди молодежи и активизация общественного движения по борьбе с этим негативным явлением. Акция направлена на поддержку здорового образа жизни среди молодежи и создание позитивного сообщества, отказывающегося от наркотиков.

Акция/шествие состоится 18 мая 2024 года в 10:00 часов по маршруту от пр. Манаса по пр. Чуй до ул. Орозбекова и от пр. Чуй по ул. Орозбекова до площади им. Т. Усубалиева, которая продолжится концертной программой с участием звезд отечественной эстрады!

Дорогие горожане, приглашаем присоединиться к нам в этой важной и знаменательной акции! Давайте вместе создадим здоровое и безопасное будущее для нашего города и страны!