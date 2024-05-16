Погода
$ 88.26 - 89.06
€ 94.85 - 95.70

В Бишкеке пройдет молодежное шествие "Быть здоровым – модно"

320  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Бишкек согласно указанию заместителя председателя кабинета министров КР - председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева "О борьбе с наркобизнесом и оборотом наркотиков среди молодежи" организовывает антинаркотическое шествие среди молодежи под лозунгом "Быть здоровым-модно". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы КР.

Целью мероприятия является привлечение внимания к проблеме распространения наркотиков среди молодежи и активизация общественного движения по борьбе с этим негативным явлением. Акция направлена на поддержку здорового образа жизни среди молодежи и создание позитивного сообщества, отказывающегося от наркотиков.

Акция/шествие состоится 18 мая 2024 года в 10:00 часов по маршруту от пр. Манаса по пр. Чуй до ул. Орозбекова и от пр. Чуй по ул. Орозбекова до площади им. Т. Усубалиева, которая продолжится концертной программой с участием звезд отечественной эстрады!

Дорогие горожане, приглашаем присоединиться к нам в этой важной и знаменательной акции! Давайте вместе создадим здоровое и безопасное будущее для нашего города и страны!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437123
Теги:
мэрия, наркотики, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  