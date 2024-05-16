Погода
$ 88.26 - 89.06
€ 94.85 - 95.70

Президент КР и премьер-министр Малайзии посетили природный парк "Ала-Арча"

167  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сегодня, 16 мая, в Государственном природном парке "Ала-Арча" ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его официального визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по прибытию лидеров стран встретили акыны-импровизаторы, богатыри "Алптар" и девушки в национальных костюмах "Аталар изи".

Прогулявшись по аллее ремесленников, лидеры стран ознакомились с жизнью кочевого народа в установленных инсталляциях юрт, с традиционными обычаями и культурой кыргызского народа, посетили мастерские, где ремесленники продемонстрировали свои умения в создании уникальных изделий ручной работы, а также высокие гости насладились кулинарными изысками местной кухни.

В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" им. Ч. Исабаева и Государственного ансамбля танца "Ак марал" им. Н. Тугелова.

Также представлена выставка коллекций кыргызских национальных костюмов "Аталар изи", были продемонстрированы элементы традиционной охоты "салбуурун" с участием беркутчи, лучников и тайганчи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437127
Теги:
Ала-Арча, Малайзия, президент, культура, Кыргызстан, премьер-министр, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  