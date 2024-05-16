Президент КР и премьер-министр Малайзии посетили природный парк "Ала-Арча"

Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сегодня, 16 мая, в Государственном природном парке "Ала-Арча" ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его официального визита в страну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по прибытию лидеров стран встретили акыны-импровизаторы, богатыри "Алптар" и девушки в национальных костюмах "Аталар изи".

Прогулявшись по аллее ремесленников, лидеры стран ознакомились с жизнью кочевого народа в установленных инсталляциях юрт, с традиционными обычаями и культурой кыргызского народа, посетили мастерские, где ремесленники продемонстрировали свои умения в создании уникальных изделий ручной работы, а также высокие гости насладились кулинарными изысками местной кухни.

В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" им. Ч. Исабаева и Государственного ансамбля танца "Ак марал" им. Н. Тугелова.

Также представлена выставка коллекций кыргызских национальных костюмов "Аталар изи", были продемонстрированы элементы традиционной охоты "салбуурун" с участием беркутчи, лучников и тайганчи.