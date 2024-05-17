Китай поддержал идею РФ о проведении "евразийского "Оскара"

Китай поддержал инициативу России об учреждении Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В документе, в частности, есть пункт об укреплении кооперации двух стран в сфере кино. "Китай поддерживает инициативу России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, а также будет в положительном ключе рассматривать вопрос об отборе кинокартин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях", - говорится в совместном заявлении.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Россия может провести первую Евразийскую кинопремию в 2025 году. С инициативой учреждения такой премии, которая должна стать аналогом "Оскара", выступил в 2022 году режиссер Никита Михалков.