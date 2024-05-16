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В Бишкеке пройдет выставка экологических фотографий "Новостройка в ракурсе"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева с 17 мая проводится выставка экологических фотографий "Новостройка в ракурсе".

По словам координатора проекта Бегаим Алгожоевой, "Цель выставки - привлечение внимания общественности к экологическим проблемам в новостройках Бишкека, повышение экологической культуры в обществе и формирование бережного отношения к природным ресурсам нашей страны."

На выставке представлено около 50 работ талантливых фотографов, призванных показать актуальные экологические вызовы, существующие в новостройках Бишкека.

Приглашаем гостей и жителей столицы посетить выставку, которая будет проходить до 31 мая 2024 года в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств им. Гапара Айтиева. Выставка - шанс задуматься о важности сохранения окружающей среды.

Фотоконкурс был организован в ноябре 2023 года ОО "Ресурсный центр для пожилых" совместно с ОО "Союз Фотожурналистов" и ОФ "ЭкоМиР" в рамках проекта "АРАКЕТ - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.

Швейцарский проект "Аракет" нацелен на улучшение жизни жителей новостроек в Кыргызстане через повышение их доступа к социальным услугам и оказывает поддержку 11 новостройкам в городах Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/437132
Теги:
выставка, новостройки, Бишкек
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